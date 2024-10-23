٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:١١ م
رمز الخبر: 85637192
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42792 شهيدا

٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:١١ م
رمز الخبر: 85637192
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42792 شهيدا

طهران/23 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى42792 شهيدا و100,412 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وسجلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي في اليوم الـ383 من العدوان، ارتكب الاحتلال 6 مجازر، ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 74 شهيدا و130 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كذلك، أشارت الوزارة، إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 383 على قطاع غزة إلى 42 ألفا و792 شهيدا، بالإضافة لـ 100 ألفا و412 مصابا بجراح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

Dossier

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