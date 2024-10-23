ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42792 شهيدا

وسجلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي في اليوم الـ383 من العدوان، ارتكب الاحتلال 6 مجازر، ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 74 شهيدا و130 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كذلك، أشارت الوزارة، إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 383 على قطاع غزة إلى 42 ألفا و792 شهيدا، بالإضافة لـ 100 ألفا و412 مصابا بجراح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

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