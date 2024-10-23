اللواء سلامي: استشهاد السيد صفي الدين يضمن اجتثاث الاحتلال ويعمّق الوحدة حول فلسطين

وفي بيان اصدره بمناسبة استشهاد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين، مساء الاربعاء، وصف اللواء سلامي الشهيد السيد صفي الدين بالمجاهد الأبي والرجل العظيم للمقاومة الاسلامية في لبنان، مقدما التهاني والتعازي بمناسبة استشهاده في الجريمة الوحشية والارهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني الجلاد والعنصري، الى الشعب اللبناني الشريف وحزب الله البطل وعموم المجاهدين في المقاومة الاسلامية، قائلا ان الاحداث الجارية هذه الايام في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية وخاصة في لبنان وفلسطين يظهر بأن عالم الكفر والاستكبار يقف بكامل قامته من اجل ذبح الانسانية والمقاومة من اجل نواياه المقيتة للحفاظ على ربيبة اميركا البغيضة لكن المجاهدين الذين تربوا في مدرسة الاسلام والشهادة، سيخيبون بتضحياتهم وايثارهم وملاحمهم الفريدة والتاريخية، آمال واحلام هؤلاء الشياطين، ولن يكون بعيدا ذلك اليوم الذي يجتث فيه ورم اسرائيل السرطاني من جغرافيا الامة الاسلامية.

واضاف اللواء سلامي: ان الاستشهاد الشامخ والباعث لليقظة لهذا العالم الجليل والمجاهد المؤمن والباسل وكذلك الدماء الطاهرة للشهداء المظلومين والمقتدرين في طريق القدس، ستعمق وحدة والتئام العالم الاسلامي حول محور فلسطين وتضمن الاجتثاث الحتمي لاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني الزائف والجزار.

انتهى ** 2342