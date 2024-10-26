٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85640199
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حزب الله يدين بشدة العدوان الصهيوني الغادر على إيران

٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ م
رمز الخبر: 85640199
حزب الله يدين بشدة العدوان الصهيوني الغادر على إيران

طهران / 26 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - دان حزب الله لبنان، بشدة، العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران، واعتبره "تصعيدًا ‏خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ‏ويتسبب بالمآسي والدمار، بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمل معه ‏المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام".‏

وفي بيان صادر عنه اليوم، صرح حزب الله : إننا نعتقد، بأن هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية ‏العزيزة في إيران، لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وتابع: إننا نشيد بنجاح القوات المسلحة الإيرانية، على مختلف اختصاصاتها ووحداتها، بالتصدي لهذا ‏الهجوم الغادر، ونتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها الشريف بالشهداء على طريق القدس ‏ونسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية بالنصر والثبات.

انتهى ** ح ع

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المصدر / المنار ‏

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