وزراء خارجية سوريا ومصر وقطر ينددون بالعدوان الصهيوني على ايران

ودان وزراء خارجية سوريا بسام الصباغ، ومصر بدر عبدالعاطي، وقطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال هذه الاتصالات الهاتفية المنفصلة مع عراقجي الهجوم العدواني الصهيوني على بعض المراكز العسكرية في ايران وتباحثوا مع نظيرهم الايراني حول التطورات الجارية في المنطقة.

كما شدد وزراء خارجية سوريا ومصر وقطر على ضرورة بذل المزيد من الجهود لارساء وقف اطلاق النار في غزة ولبنان ووقف آلة الحرب الصهيونية وعودة الاستقرار والامن الى المنطقة.

من جهته شرح وزير الخارجية الايراني مواقف البلاد واكد بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتردد في الرد الحازم والمتناسب على اي اعتداء يستهدف سيادتها وامنها، في الزمان اللازم.

واكد عراقجي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة والقيام بخطوة فورية وفعالة لارساء وقف عادل لاطلاق النار في غزة ولبنان.

انتهى ** 2342