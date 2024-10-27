عارف: مرتكبو جريمة استشهاد قوات الجيش والشرطة سيتلقون الرد المناسب

وقال "محمد رضا عارف" في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" اليوم الأحد: كلنا معنيون بالدماء الطاهرة لشهداء الجيش والشرطة، وهم ضحایا انتهاك سيادة البلاد والإرهاب الخبيث الذي يعد العدو الأكبر للإنسانية والحياة السلمية ومن المؤكد أن مرتكبي هاتين الجريمتين سينالون الرد المناسب.

وأضاف: أبعث بالتحية لجنود الوطن وأقدم التعازي لأسر هؤلاء الأحبة والشعب الإيراني الصامد والصابر.

يذكر أن الجيش الايراني أعلن في بيان له أمس السبت ارتقاء ٤ شهداء من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش جراء الاعتداء الصهيوني على عدة مواقع عسكرية في ايران.

كما أعلن بيان صادر عن المركز الاعلامي لقيادة قوى الامن الداخلي الايرانية أمس السبت عن استشهاد 10 من رجال الشرطة الايرانية في هجوم ارهابي غادر على دورية للشرطة وقع ظهر السبت بمدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي البلاد.

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