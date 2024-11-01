المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات وآليات للاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

وأعلنت القسام أنها دمّرت دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوتين شديدتي الانفجار غرب جباليا شمال قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، أعلنت يوم الأربعاء، تدمير 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا"، وناقلة جند إسرائيلية، وجرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "D9"، في بيت لاهيا شمالي قطاع غزّة.

كما أعلنت سرايا القدس، الخميس، تدميرها ناقلة جند إسرائيليةً عبر تفجير عبوة "ثاقب" مزروعة مسبقاً في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.

بدورها أعلنت كتائب المجاهدين، استهدافها مقراً للقيادة والسيطرة لقوات العدو المتمركزة في محور "نتساريم" بعدد من صواريخ "حاصب 111"

وأصدر المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم أبو خالد، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً قال فيه إنّ "مختلف الأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية تواصل مواجهة قوات العدو الإسرائيلي في شمال القطاع بالأسلحة المناسبة، وتتصدى لمحاولاتها لفرض سيطرتها على المنطقة، وتفريغها من سكانها".

انتهى ** 2342