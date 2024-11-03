بقائي يتضامن مع صربيا ويعزي بضحايا انهيار سقف محطة قطار

وفي منشور له عبر منصة اكس الاجتماعية، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" معزيا بضحايا انهيار سقف محطة القطار الصربية:"لقد أصابنا الحزن والألم جراء هذه الحادثة المفجعة التي ادت الى انهيار سقف محطة القطار في مدينة نوفي ساد بصربيا و اودت الى خسائر في الأرواح البشرية."

واضاف: نعرب عن تضامنا ونقدم تعازينا لصربيا شعبا وحكومة بضحايا هذه الحادثة.

هذا وقد أنهت صربيا عملية إنقاذ وفتحت تحقيقا يوم امس السبت، في انهيار سقف أسفر عن مصرع 14 وإصابة ثلاثة آخرين في محطة سكك حديدية بمدينة نوفي ساد شمال البلاد.

ووقع الحادث، الجمعة، حينما انهار جزء من سقف مدخل المحطة، وعمل المنقذون حتى الليل واستخدموا آلات بناء ثقيلة لانتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض.

انتهى**ر.م