الصحة الفلسطينية في غزة: حصيلة الشهداء 43,665 والجرحى 103,076

وذكر التقرير أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضدّ العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 62 شهيداً و147 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لإنقاذهم.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت مسؤولة الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، لويز ووتريدغ، إنه "لم يُسمح بدخول أي طعام إلى شمال غزة منذ شهر كامل".

وفي السياق، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية - حماس في بيان ، أنّ مقرّرات القمّة العربية والإسلاميةـ، "تتطلّب مزيداً من الجهود لوقف العدوان ورفع الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني".

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