حزب الله يستهدف قاعدة "شراغا" الصهيوني شمالي مدينة عكا المحتلة

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، اليوم السبت، "أننا استهدفنا برشقة صاروخية قاعدة "شراغا" شمالي مدينة عكا المحتلة".

وأضاف في البيان: إننا قصفنا بصلية صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي بثكنة "يعرا".

وتابع: "إننا قصفنا برشقة صاروخية قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية في شمال غربي حيفا".

كما أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية أنها أطلقت بتزامن مع 150 صاروخا على منطقة الجليل وخليج حيفا.

كما أعلنت مصادر لبنانية أن منطقة الضاحية جنوب لبنان تعرضت اليوم السبت، لهجوم من قبل الاحتلال الصهيوني.

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