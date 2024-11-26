وزير الخارجية الإيراني يحضر اعمال منتدى تحالف الحضارات الـ 10 في البرتغال

وتوجه وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، امس الاثنين إلى البرتغال، يرافقه وفد رفيع المستوى، للمشاركة في المنتدى الـ 10 لتحالف الحضارات الذي يعقد بدعوة مشتركة من الأمم المتحدة ووزير خارجية البرتغال.

ويشار إلى انه بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس منتدى تحالف الحضارات، دشن المنتدى اعمال اجتماعه الـ 10 في مدينة كاسكايس البرتغالية، يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي تستمر الى 27 منه؛ تحت شعار "الاتحاد في السلام.. استعادة الثقة، إعادة تشكيل المستقبل".

وستتناول الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم، أحدث القضايا ذات الصلة، وبما يشمل الذكاء الاصطناعي والرياضة وسبل توظيفها على أفضل وجه باعتبارها محفزات للسلام.

وفي سياق متصل، اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي"، امس، إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إلى البرتغال لمشاركته في منتدى "تحالف الحضارات" الـ 10، موضحا بأن هذه الزیارة تأتي في إطار السياسة الخارجية النشطة والفعالة لايران بصفتها الحاضنة لواحدة من أعرق وأقدم الحضارات في العالم.

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