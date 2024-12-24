حماس : الاحتلال يرتكب جرائم حرب بتفريغ المستشفى الإندونيسي تحت تهديد السلاح

وطالبت الحركة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت والعجز غير المبرر أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

واضافت حماس : إن قيام جيش الاحتلال الصهيوني المجرم اليوم بإجبار الأطقم الطبية والمرضى والنازحين في المستشفى الإندونيسي، شمالي قطاع غزة، على مغادرته تحت تهديد السلاح، هو استمرار لجرائم الحرب وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي ينفّذها في شمال القطاع؛ معتبرة، أن "الاستهداف الممنهج للمستشفيات يأتي بهدف إخراجها عن الخدمة وتدميرها، وقتل كافة مظاهر الحياة في قطاع غزة".

وتابعت، أن "المجتمع الدولي الذي يقف شاهداً على تلك الانتهاكات غير المسبوقة لكافة قوانين الحروب، ومن ضمنها ضرورة حماية المرافق المدنية والمستشفيات، مطالب بالخروج عن حالة الصمت والعجز غير المبرر أمام جرائم الاحتلال الفاشي، والوقوف عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية في كسر الغطرسة الصهيونية وتنكّرها للقوانين الدولية والقيم الإنسانية".

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المصدر/ قناة الغد