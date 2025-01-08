قائد الثورة الاسلامية : ارتكب الأمریکان أخطاء كثيرة في حساباتهم تجاه إيران

وخلال لقائه الآلاف من اهالي مدينة قم المقدسة اليوم الاربعاء بمناسبة ذكرى انتفاضة 19 دي (9 ديسمبر/كانون الثاني عام 1978)، اشارقائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي الى ان إيران في عهد البهلوي كانت معقلا منيعا للمصالح الأميركية ومن قلب هذا المعقل انطلقت الثورة الاسلامية بسبب حساباتهم الخاطئة التي غفوا عليها وانخدعوا بها.

واكد قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي على ان الامريكان قد ارتكبوا اخطاء كثيرة في حساباتهم تجاه ايران على مدى عقود من الزمن.

ينبغي للجميع عدم السماح لسردية العدو الدعائية بالسيطرة ولتاثير على افكار الراي العام

وعن كيفية العمل الممنهج للعدو، اوضح قائد الثورة الاسلامية ان هذا العمل يقوم على الكذب وإبعاد المسافة بين الواقع وأفكار وتخيلات الرأي العام، مؤكدا على انه ينبغي للجميع وخصوصا المؤسسات والنشطاء في المجال الثقافي والإرشادي والإعلامي والفضاء الإلكتروني ،القيام بمهمة اساسية الا وهي كسر توهم العدو وعدم السماح لسرديته الدعائية بالسيطرة ولتاثير على افكار الراي العام.

وردا على الذين يقولون بأن ايران تتفاوض مع الاوروبيين ولديها سفارات لهم ولديها علاقات معهم، الا انها في نفس الوقت غير مستعدة للتفاوض والتواصل مع امريكا ، قال سماحته ان الفرق هنا هو ان امريكا التي سيطرت في السابق على ايران تم طردها واخراجها بالقوة.

حقد أمريكا على إيران كحقد الجمل

وتابع قائد الثورة الايرانية ان ايران تدرك بأن الدول الاوروبية ليست صديقة للشعب الإيراني ، ولكن حقد هذه الدول يختلف عن حقد امريكا على الجمهورية الاسلامية والثورة الاسلامية والذي هو "كحقد الجمل" ، كما ان امريكا تنتظر الفرص لانتهازها كي تنتقم وتعوض عن فشلها في السيطرة على ايران وخسائرها الباهظة التي منيت بها بسبب الثورة الاسلامية.

و استقبل قائد الثورة الاسلامية اليوم الاربعاء الآلاف من اهالي قم بمناسبة ذكرى انتفاضة 19 دي .

يذكر ان انتفاضة أهالي قم في 9 ديسمبر/كانون الثاني عام 1978 اندلعت احتجاجا على مقال نشرته صحيفة "اطلاعات" اسيء فيه لمفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).

ولعبت هذه الانتفاضة دورا كبيرا في مصير الثورة الإسلامية في إيران، والتي عرفت بأنها شرارة الثورة وبداية انطلاقتها ومن ثم انتصارها في 11 شباط/فبراير عام 1979 والإطاحة بالنظام البهلوي ونهاية الحكم الملكي في إيران.

وكان قد اصدر يوم امس "المجلس التنسيقي للإعلان الإسلامي" في محافظة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران)، بيانا لمناسبة ذكرى انتفاضة "19 دي" (الثامن من يناير) لأهالي مدينة قم في عهد الشاه البهلوي المخلوع؛ معلنا، ان "أبناء هذه المدينة الأبطال سيلتقون قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ويجددون العهد مع سماحته".

واضاف البيان : إن "انتفاضة 19 دي"، شكّلت انطلاقة للحراك الجماهيري، وتعد يوما عظيما ومؤثرا في تاريخ الشعب الإيراني وكذلك مصدر حركة متسلسلة وتحول عظيم في مسيرة الثورة الإسلامية، بل وهي تجسيد واضح للغيرة الدينية القائمة على العقلانية والبصيرة.

يتبع**