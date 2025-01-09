مقتل 4 جنود إسرائيليين في كمين شمال غزة

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان وسائل الاعلام الاسرائيلية ذكرت أن الجنود قتلوا في حدث أمني صعب بمنطقة بيت حانون شمال القطاع، إثر تفجير المقاومة عدة عبوات متفجرة في قوة للجيش من مشاه ودبابات، فيما يبدوا أنه كمين معد مسبقاً وتم استدراج القوة له.

وبينت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه تم نقل الجنود إلى مركز شعاري تسيديك الطبي في القدس المحتلة، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال سيعلن عن القتلى وتفاصيل هذا الحدث لاحقاً مساء .

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنها خططت لكمين أوقع قوة تابعة لجيش الاحتلال شمال القطاع.

وبينت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105″، استهداف منزل تحصنت به قوة لجيش الاحتلال بقذيفة “105 المضادة للأفراد” واشتعال النيران بمكان تواجد الجنود المتمركزين داخله منذ 10 أيام.

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