تنفيذ 36 عملاً مقاوماً في الضفة ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وأوضح “معطى” في بيان ، أن هذه العمليات تضمنت عملية إطلاق نار واشتباك مسلح، و4 عمليات تفجير عبوات ناسفة، و8 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركبة لهم.

كما شملت أعمال المقاومة اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 19 نقطة متفرقة بالضفة الغربية، والقاء زجاجات حارقة ومفرقعات وخروج مظاهرتين.

وفي التفاصيل، قال “معطى” إن أهالي بلدة حزما في القدس المحتلة تصدوا لهجوم للمستوطنين، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت عنان.

وفي جنين، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة زبوبا تخللها القاء عبوات ناسفة، كما تصدى أهالي بلدة جينصافوط قرب قلقيلية لهجوم للمستوطنين ورشقهوم بالحجارة، كذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وسط المدينة.

وفي نابلس، تصدى الأهالي لهجوم مستوطني مستوطنة يتسهار، كذلك تصدى الشباب الثائر لهجوم المستوطنين على بلدة حوارة، فيما شهدت المدينة وبلدات سبسطية والباذان وبيت فوريك مواجهات مع قوات الاحتلال.

وخاض مقامون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم، وفجروا 3 عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

كما تصدى المواطنون في سلفيت وبلدة حارس وبلدة الجفتلك في أريحا لهجوم لمجموعات المستوطنين، وحطموا مركبة لهم.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، تصدى المواطنون لهجوم للمستوطنين في بلدة الخضر، كما شهدت بلدتي تقوع والرشايدة مواجهات مع جنود الاحتلال، كما امتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى بلدتي أذنا وبيت أولا ومخيم الفوار في الخليل.

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