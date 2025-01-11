مسؤول أمني "إسرائيلي" سابق : 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا منذ 7 أكتوبر 2023

وأوضح "ناجل" : لقد فشلت الحرب في حل أزمة القوى البشرية في "الجيش" الإسرائيلي، وما زال الناس يغادرون الجيش، سواء في الوحدات الميدانية أو في الوحدات التكنولوجية، وهذه ظاهرة بدأت حتى قبل 7 أكتوبر؛ مبينا، أن "أسباب هذه الأزمة مختلفة، بما في ذلك الاستنزاف نتيجة الحرب، والشعور بأن التعويضات غير كافية".

وتابع هذا المسؤول السابق في حكومة الكيان الصهيوني : لقد حدث شيء ما في 7 أكتوبر، اكتشفنا أن الجيش الحالي لا يتناسب مع الاحتياجات.

من جانب آخر أقرت صحيفة معاريف التابعة لكيان الاحتلال، أن "الجيش الإسرائيلي توصل إلى أن العبوات الناسفة التي تصنعها حركة حماس وتستهدف بها آلياته، مصنعة من ذخائر غير منفجرة أطلقها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة".

ووفق ما نشرته الصحيفة، فإن الطريقة الجديدة التي تستخدمها حماس في قطاع غزة لصنع العبوات الناسفة، تتكون من ذخائر غير منفجرة تابعة للجيش "الإسرائيلي"، مثل قنابل سلاح الجو وقذائف الدبابات وحتى الصواريخ المضادة للدبابات والقنابل اليدوية.

وبحسب معاريف، لقد حدد الجيش الإسرائيلي تغييرا في أسلوب حماس في القتال، خاصة في شمال قطاع غزة، حيث يعتقد أن عناصر الحركة يقومون بربط عبوة ناسفة ثانوية بالذخائر غير المنفجرة التي يفترض أن تنشط العبوة الناسفة الكبيرة الحجم.

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المصدر/وكالة شهاب الإخبارية

