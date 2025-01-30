رئيس مجلس شورى حماس يثمن دور إيران في دعم الشعب الفلسطيني

وأضاف محمد درويش، في لقاء مع عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قطر، اليوم الخميس، أن معركة "طوفان الاقصى" المقدسة كانت منعطفا في مسيرة الشعب الفلسطيني على طريق هزيمة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن مخططات كيان الاحتلال الإسرائيلي لفصل الشعب الفلسطيني عن أرضه عبر شن حرب إبادة إجرامية وبكل أشكالها لم ولن تجدي نفعا.

وأضاف رئيس مجلس شورى حماس أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه ومقدساته والمسجد الأقصى.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في هذا اللقاء على استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنضالات الشعب الفلسطيني، وأضاف: "لقد أثبتت المقاومة البطولية لاهل غزة للعالم أجمع كذبة ان الجيش الإسرائيلي لا يقهر".

وأضاف: "استطاع أهالي غزة تنفيذ عمليات بطولية غير مسبوقة في الميدان والمفاوضات على أعلى مستوى أدت إلى وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى مشرفة".

وتناول اللقاء الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، آخر التطورات السياسية والميدانية، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وجهود الاحتلال الإسرائيلي لتأخير عملية الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية والإغاثية لاهل غزة.

وحضر اللقاء قيادات حركة حماس؛ خليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، وباسم نعيم.

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