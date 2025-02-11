السفير الإيراني لدى السعودية: طهران والرياض تتحركان نحو تطوير وتوطيد التعاون الثنائي

وأقيم حفا كبير لمناسبة اليوم الوطني والاحتفال بالذكرى الـ 46 لإنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، بحضور نائب أمير منطقة الرياض، ومساعد وزير الداخلية، ومساعد وزير الدفاع السعودي، ومدراء ومسؤولي وزارة الخارجية، وجمع من المسؤولين الحكوميين والثقافيين والإعلاميين السعوديين والسفراء والدبلوماسيين المقيمين في السعودية والملحقین العسكريين والدفاعيين من مختلف الدول، وعدد من الإيرانيين المقيمين، في قصر الثقافة بحي السفارات بمدينة الرياض.

و أشار "علي رضا عنايتي" في هذا الحفل، إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهوریة مسعود بزشکیان وكبار المسؤولين في بلادنا لتطوير العلاقات مع الجيران وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت على تعميق التعاون مع دول الخليج الفارسي.

ولفت إلى تعزیز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين مؤكدا أن البلدين يسيران بعناية في اتجاه تنمية وتعميق وتوطيد التعاون الثنائي، ويسيران على هذا المسار باهتمام خاص من سلطات البلدين.

وأدان جرائم الکیان الصهيوني في استشهاد الفلسطينيين وطالب باهتمام ودعم الدول لمواصلة وقف إطلاق النار في فلسطين.

وعلى هامش المراسيم، أقيم معرض للمصنوعات اليدوية منها السجاد والأطباق المطلية والصور الخلابة لإيران في هذا الحفل ومن ثم قامت فرقة موسيقية إيرانية بأداء مقطوعات من الأناشيد التقليدية والمحلية الإيرانية والتي جذبت انتباه الجمهور.

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