حماس : ما يجري في غزة انتقام وحشي من المدنيين الأبرياء

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "زيادة وتيرة العدوان لن تكسر إرادة شعبنا، وإنما ترفع منسوب التحدي والعناد والإصرار على التصدي للعدوان".

وأضافت، أن "سياسة نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء والمسنين ليست خطة لتحقيق انتصار مزعوم، بل وصفة لفشل محتوم".

وحذّرت حماي من، أن "التصعيد العسكري لن يُعيد الأسرى الإسرائيليين أحياء، وإنما يهدد حياتهم ويعرضهم للقتل"؛ مشددة على، أن "لا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ 18 من آذار/مارس 2025 الماضي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / وکالة "شهاب" الإخباریة