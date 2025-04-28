ايران تدين الغارات الجوية الاميركية على اليمن

وفي تصريح له مساء الاثنين، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات الأمريكية التي شنتها الليلة الماضية على مناطق مختلفة في اليمن بما في ذلك مركز ايواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص من الأبرياء.

ووصف بقائي استمرار الهجمات العسكرية الأمريكية على الأهداف المدنية والبنية التحتية الحيوية ومنازل المواطنين في مختلف أنحاء اليمن والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء بأنها جريمة حرب، منتقداً بشدة صمت الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وعدم اكتراثها بهذا الانتهاك الصارخ للقانون والانتهاكات المتكررة لسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

وأشار إلى استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وعدوانه على لبنان، واعتبر العدوان العسكري الأميركي على اليمن جزءاً من الخطة الشريرة للكيان الصهيوني لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية وزعزعة استقرار منطقة غرب آسيا بأكملها، مشيراً إلى المسؤولية التاريخية لجميع الدول الإسلامية في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف قتل الشعب المسلم في اليمن ومنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية.

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