وزير الخارجية الايراني يشيد بموقف الجزائر الداعم لغزة

واشار موفد ارنا من الجزائر، الى ان عراقجي ادلى بهذا التصريح عقب لقائه اليوم الثلاثاء مع رئيس الجمهورية الجزائري "عبد المجيد تبون"؛ مردفا : ان العلاقات بين هذين البلدين الصديقين والمسلمين، لطالما كانت معمقة ووثيقة واخوية.

واضاف وزير الخارجية الايراني : نحن تباحثنا مع رئيس جمهورية الجزائر، حول مروحة واسعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والمشاورات السياسية بين الجانبين، وتعاونهما على صعيد المحافل الدولية.

وقد لفت عراقجي الى محادثاته مع تبون، حول التطورات الاقليمية، والتركيز بشكل خاص على فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني الغاصب للقدس في حق الشعب الفلسطيني.

كما ثمن وزير الخارجية، المواقف الشجاعة والعادلة لحكومة الجزائر ورئيسها، لنصرة الشعب الفلسطيني، مصرحا : نحن نعتبر مواقف الجزائر لدى مجلس الامن الدولي، طوال العام الماضي حيث كانت من اعضاء هذا المجلس، انها "شجاعة للغاية".

وحيا عراقجي، في تصريحه من الجزائر اليوم، ارواح كافة المجاهدين والمناضلين الذين ارتقوا شهداء في سبيل استقلال هذا البلد، واثنى على كرم الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق، من قبل الحكومة والشعب وخاصة وزير خارجية الجزائر.

واكمل وزير الخارجية الايراني قائلا : ان التعامل وتبادل الزيارات السياسية سيتواصل فيما بيننا؛ متطلعا بان يتم خلال العام الجديد استضافة رئيس جمهورية الجزائر في ايران.

انتهى **ح ع