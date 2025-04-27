وزيرا الصحة الإيراني والهندي يؤكدان على توسيع التعاون في مجال الأدوية واللقاحات

وعلى هامش مشاركته في الاجتماع الثامن لوزراء الصحة في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بالصين، التقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "محمد رضا ظفرقندي"،بنظيرته الهندية سيروستافا.

وخلال هذا اللقاء،اشار ظفرقندي الى التعاون الإيجابي بين البلدين، موضحا بأن هناك تعاون جيد في مجالات الطب واللقاحات والطب التقليدي والتعليم الطبي بين إيران والهند.

واضاف بأن الهند تتمتع بوضع ملائم للغاية في مجالات الطب واللقاحات وإنتاج المواد الخام الدوائية والطب التقليدي، معربا عن اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوسيع التعاون، وخاصة في مجال توريد المواد الدوائية الخام.

وفي معرض تأكيده على ان البلدين يمتلكان قدرات قيمة في مجال الطب التقليدي استنادا إلى تعاليمهما المحلية، اعرب وزير الصحة الايراني عن استعداد بلاده لتبادل المعلومات والخبرات وإجراء البحوث المشتركة في هذا المجال، ولتطوير التعاون المشترك في هذه المجالات، مشيرا إلى قدرات البلاد في مكافحة الأمراض وعلاجها والرعاية الصحية الأولية.

وفي هذا اللقاء، اشار مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة الغذاء والدواء الايرانية "مهدي بير صالحي" الى ان حجم التبادل التجاري بين إيران والهند في قطاع الصحة بلغ 320 مليون دولار،مبديا استعداد هيئة الغذاء والدواء الايرانية الكامل للتعاون المشترك، بما في ذلك الاستثمار ونقل المعرفة التقنية وتطوير البنية التحتية الدوائية مع الجانب الهندي.

ومن جانبها ، وفي هذا اللقاء أيضا، أكدت وزيرة الصحة الهندية سيروستافا، في إشارة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة الموقعة بين البلدين، استعداد بلادها لأي تعاون ودعم لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي ختام هذا اللقاء اقترح وزير الصحة الايراني ظفرقندي تشكيل "مجموعة عمل مشتركة بشأن الأدوية والمعدات الطبية" بين إيران والهند، وقدم مهدي بيرصالحي ممثلا للجانب الإيراني في هذه المجموعة.

انتهى**ر.م