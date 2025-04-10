رئيس الجمهورية يزور اركان قيادة شرطة المرور بطهران

وتفقد الرئيس بزشكيان خلال الزيارة، الأقسام المختلفة لاركان قيادة شرطة المرور في طهران الكبرى.
كما شارك في اجتماع مع مسؤولي هذه المجموعة واطلع عن كثب على احدث اجراءات وخطط شرطة السير والمرور بمحافظة طهران.
طهران/ 10 نيسان/ابريل/ارنا – زار رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان مساء اليوم الخميس اركان قيادة شرطة المرور في طهران الكبرى.
وتفقد الرئيس بزشكيان خلال الزيارة، الأقسام المختلفة لاركان قيادة شرطة المرور في طهران الكبرى.
كما شارك في اجتماع مع مسؤولي هذه المجموعة واطلع عن كثب على احدث اجراءات وخطط شرطة السير والمرور بمحافظة طهران.
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