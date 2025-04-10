رئيس الجمهورية يزور اركان قيادة شرطة المرور بطهران

وتفقد الرئيس بزشكيان خلال الزيارة، الأقسام المختلفة لاركان قيادة شرطة المرور في طهران الكبرى.

كما شارك في اجتماع مع مسؤولي هذه المجموعة واطلع عن كثب على احدث اجراءات وخطط شرطة السير والمرور بمحافظة طهران.