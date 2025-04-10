١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٢ م
رمز الخبر: 85799628
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يزور اركان قيادة شرطة المرور بطهران

١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٢ م
رمز الخبر: 85799628
رئيس الجمهورية يزور اركان قيادة شرطة المرور بطهران

طهران/ 10 نيسان/ابريل/ارنا – زار رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان مساء اليوم الخميس اركان قيادة شرطة المرور في طهران الكبرى.

وتفقد الرئيس بزشكيان خلال الزيارة، الأقسام المختلفة لاركان قيادة شرطة المرور في طهران الكبرى.

كما شارك في اجتماع مع مسؤولي هذه المجموعة واطلع عن كثب على احدث اجراءات وخطط شرطة السير والمرور بمحافظة طهران.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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