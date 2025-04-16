غروسي يصف لقاءه مع عراقجي بالمهم

وفي رسالة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الأربعاء، كتب غروسي الذي يزور طهران حاليا: "كان اللقاء مهما مع وزير الخارجية الإيراني خلال زيارتي التي جاءت في الوقت المناسب إلى إيران".

وأضاف: "إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر ضروري لتقديم ضمانات موثوقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني في وقت نحتاج فيه إلى دبلوماسية عاجلة".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصل إلى طهران في وقت سابق من اليوم الاربعاء واجتمع مع وزير الخارجية في أول جلسة عمل له.

وبحسب الجدول المعلن، سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية غدا الخميس.

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