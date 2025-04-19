١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85808041
T T
٠ Persons

سمات

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية من طراز MQ_9

١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٢ م
رمز الخبر: 85808041
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية من طراز MQ_9

طهران /19 نيسان/ أبريل/ إرنا- أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن إسقاط مسيرة أمريكية معادية نوع MQ_9 ، أثناء قيامِها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء؛ وهي الثانية خلال 24 ساعة والـ6 خلال شهر أبريل الجاري.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة بصاروخ أرض- جو محلي الصنع، ليرتفع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إلى 21 طائرة.

وأضاف البيان، أن استمرار الغارات الجوية واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة جريمة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في غزة، استجابة للواجب الديني والأخلاقي والإنساني.

وجددت القوات المسلحة اليمنية، عبر بيانها، التأكيد على استمرارها في عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

انتهى**9365 / ح ع **

_____________________

المصدر/وكالة سبأ

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .