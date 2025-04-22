عراقجي يتحادث هاتفيا مع غروسي حول المفاوضات الايرانية الاميركية غير المباشرة

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك قبيل زيارته الرسمية للصين.

وفي هذا الاتصال، أشار عراقجي إلى نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبني على حسن النية والجدية في اختيار طريق الدبلوماسية، وأطلع غروسي على آخر مستجدات عملية المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً بالنهج المسؤول الذي اتخذته إيران، وأعلن استعداد الوكالة لتقديم أي مساعدة في هذه العملية استناداً إلى واجباتها وصلاحياتها وفقاً لنظامها الأساسي.

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