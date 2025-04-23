12 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

و افادت الجزيرة ان الدفاع المدني بغزة اعلن إن طواقمه غير قادرة على الوصول إلى أشخاص محاصرين تحت أنقاض منازلهم المقصوفة في حي التفاح ودعا الصليب الأحمر لتكثيف عملية التنسيق مع الاحتلال لتمكين طواقمه من الوصول إلى المكان.

وتابع:محاصرون يوجهون نداءات استغاثة لإنقاذهم من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال لعائلتي "الشرباصي" و"الجليس" في شارع النخيل شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

واضاف:طواقمنا حتى اللحظة غير قادرة على الوصول إلى المنطقة بسبب تصنيفها بأنها خطيرة.

واکد:ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التنسيق لتمكين طواقمنا من الوصول إلى المكان لإنقاذ حياة المواطنين الأحياء والمصابين المحتجزين وإجلائهم.

بدورها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن قوات الاحتلال فجرت روبوتا مفخخا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ويجتمع الكابينت الاسرائيلي لبحث سبل زيادة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاجتماع يأتي وسط تباين في مواقف الوزراء بين الضغط التدريجي والتصعيد الشامل.

ووفق المصدر ذاته، فإن وزراء أقصى اليمين يطالبون ببدء مرحلة أعنف في القصف بقطاع غزة، بينما تطالب أصوات بمنح المفاوضات فرصة أخرى قبل توسيع العملية العسكرية.

وفي الضفة الغربية، قالت اللجنة الإعلامية في طولكرم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 2800 منزل في مخيمَي طولكرم ونور شمس.

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