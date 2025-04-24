السفير الايراني: ايران تدعم دائما سيادة لبنان واستقلاله

واتت هذه الزيارة لتفادي أي التباس او سوء فهم محتمل بين البلدين بشان محتوى التغريدة.

واوضح السفير اماني ضرورة الحيلولة دون تمكين الاعداء من ايقاع الفرقة بين ايران ولبنان معتبرا ان اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات.

كما اكد السفير الايراني حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت على دعم استقلال الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها وامنها واستعداد ايران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وابدى السفير اماني استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم للمضي قدما لتفعيل العروض الايرانية المقدمة في هذا الاطار بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.