٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٢١ م
رمز الخبر: 85813153
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journalistکاظم شماعییان

السفير الايراني: ايران تدعم دائما سيادة لبنان واستقلاله

٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٢١ م
رمز الخبر: 85813153
السفير الايراني: ايران تدعم دائما سيادة لبنان واستقلاله

طهران/ 24 نيسان/ابريل/ارنا – قام سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى اماني بزيارة الى مقر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، قدم خلالها توضيحات للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرا مبينا ان مضمونها جاء عاما وشاملا ينطبق على جميع الدول دون استثناء بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واتت هذه الزيارة لتفادي أي التباس او سوء فهم محتمل بين البلدين بشان محتوى التغريدة.

واوضح السفير اماني ضرورة الحيلولة دون تمكين الاعداء من ايقاع الفرقة بين ايران ولبنان معتبرا ان اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات.

كما اكد السفير الايراني حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت على دعم استقلال الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها وامنها واستعداد ايران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وابدى السفير اماني استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم للمضي قدما لتفعيل العروض الايرانية المقدمة في هذا الاطار بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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