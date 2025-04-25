تراكتور يخطو بثبات للتتويج بلقب الدوري الايراني  

شهد الشوط الاول من هذه المباراة التي جرت في مدينة اهواز مساء الجمعة، سيطرة نسبية من قبل فولاد خوزستان الا انه لم يحسن الاستفادة من الفرص المتاحة له لينتهي الشوط بالتعادل دون اهداف.

وعلى عكس الشوط الأول، بدأ تراكتور الشوط الثاني بشكل أفضل؛ وسجل الهدف الأول في الدقيقة 46 بواسطة دوماغوي دروزديك.

وفي الدقيقة 81 تلقى مدافع فولاد موسى كوليبالي البطاقة الحمراء، الا ان الفريق شن بعض الهجمات رغم النقص العددي املا في التعادل الذي تحقق له بالفعل عبر البديل ابوالفضل زادة عطار من ركلة جزاء، ارتدت الكرة اولا من الحارس علي رضا بيرانوند الذي تصدى لها الا ان زادة عطار سددها في المرمى هذه المرة.

وفي الدقائق الاخيرة من الوقت بدل الضائع اخطا لاعب فولاد في تمرير الكرة الى زميله لتصل الى لاعب فولاد مهدي هاشم نجاد الذي انفرد بالحارس وسدد في المرمى لتصبح النتيجة 2-1.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد تراكتور الى 61 نقطة في الصدارة يليه سباهان اصفهان برصيد 56 نقطة ومن ثم برسبوليس برصيد 51 نقطة فيما تجمد رصيد فولاد خوزستان عند 48 نقطة في المركز الرابع، قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

انتهى ** 2342