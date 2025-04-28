وزير الصناعة: صادرات إيران غير النفطية بلغت نحو 58 مليار دولار في العام الماضي

وقال أتابك في حفل افتتاح المعرض السابع للقدرات التصديرية الجمهويرة الإسلامية الإيرانية "إيران إكسبو 2025": إن في العام الماضي، بلغت صادرات إيران غير النفطية 152 مليون طن من السلع بقيمة 57.8 مليار دولار.

وأضاف: إن قيمة التجارة الإيرانية مع العالم ارتفعت بمقدار 130 مليار دولار، مسجلا نموا بنسبة 11 بالمائة.

وتابع قائلا: يجب أن تزيد صادرات إيران غيرالنفطية بنسبة 23 في المائة سنويا، ولتحقيق هذه الغاية، يتعين علينا توسيع أسواق جديدة في أفريقيا وغرب آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية من خلال تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

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