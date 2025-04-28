إيران وبوليفيا تؤكدان على تعزيز التعاون في صناعة النفط

واضاف وزير باك نجاد في هذا اللقاء : نظرا لإمكانيات الشركات الإيرانية في مجال الاستكشاف، يمكننا تقدیم التجارب الناجحة لهذه الشركات إلی بوليفيا وإقامة تعاون فعال في هذا الاتجاه.

وفي إشارة إلى قدرات بوليفيا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتقنيات ذات الصلة، قال وزير النفط : يسعدنا الاستفادة من هذه الخبرات وزيادة المعرفة التقنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الى ذلك، اكد وزير النفط البوليفي، على ان بلاده مهتمة جداً بالاستفادة من قدرات الشركات المعرفية الايرانية، في مجال تصميم وبناء وتشغيل مصافي النفط لهذا البلد.

انتهی**2054 / ح ع **