٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٤١ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85816970
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إيران وبوليفيا تؤكدان على تعزيز التعاون في صناعة النفط

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٤١ م
رمز الخبر: 85816970
إيران وبوليفيا تؤكدان على تعزيز التعاون في صناعة النفط

طهران/28 نیسان/ابریل/ارنا-أكد وزير النفط الإيراني "محسن باك نجاد"، خلال لقائه وزير الطاقة والهيدروكربونات البوليفي "أليخاندرو غالاردو بالديفيسو"، اكد على استعداد إيران لتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

واضاف وزير باك نجاد في هذا اللقاء : نظرا لإمكانيات الشركات الإيرانية في مجال الاستكشاف، يمكننا تقدیم التجارب الناجحة لهذه الشركات إلی بوليفيا وإقامة تعاون فعال في هذا الاتجاه.

وفي إشارة إلى قدرات بوليفيا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتقنيات ذات الصلة، قال وزير النفط : يسعدنا الاستفادة من هذه الخبرات وزيادة المعرفة التقنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الى ذلك، اكد وزير النفط البوليفي، على ان بلاده مهتمة جداً بالاستفادة من قدرات الشركات المعرفية الايرانية، في مجال تصميم وبناء وتشغيل مصافي النفط لهذا البلد.

انتهی**2054 / ح ع **

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