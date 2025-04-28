إيران وزيمبابوي تطلعان إلى توسيع العلاقات المشتركة

وأفادت "إرنا" بأن "عارف" أكد اليوم الاثنين خلال هذا اللقاء، على أهمية توسيع العلاقات مع دولة زيمبابوي، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي، بما يليق والمستوى الرفيع للعلاقات السياسية الثنائية.

كما أعرب عن تقديره لمواقف زيمبابوي الداعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية؛ منوها بدعم الحكومة والشعب الإيراني للشعوب الأفريقية، خاصة في مسار مناهضة الفصل العنصري ونيل الاستقلال عن الدول الاستعمارية.

وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية : لقد مضى البلدان قدما من أجل الحرية والاستقلال، وهذه القواسم المشتركة توفر أرضية مناسبة لزيادة التفاعلات الثنائية على المستوى الدولي؛ منوها باستعداد إيران التام لمشاركة خبراتها العلمية والتقنية وخدماتها الفنية والهندسية والمنجمية والزراعية وتطوير البنية التحتية مع زيمبابوي.

من جانبه، أشار "كونستانتين تشيونغا"، إلى العلاقات التاريخية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزيمبابوي؛ معربا عن تقديره لإيران على استضافتها الناجحة للاجتماع الثالث للتعاون الاقتصادي الإيراني الأفريقي، وكذلك إقامة معرض القدرات التصديرية الإيرانية.

كما أعرب عن أسفه لحادث الانفجار الماساوي في ميناء الشهيد رجائي (جنوب ايران)، وقدم تعازيه لأسر الضحايا في هذا الحادث، متمنيا بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد نائب رئيس جمهورية زيمبابوي لنظيره الايراني، على رغبة بلاده في الافادة من الخبرات الإيرانية بمختلف المجالات، خاصة التعدين والزراعة والخدمات الفنية والهندسية والشركات القائمة على المعرفة؛ مشددا على أن التعاون مع الجمهورية الاسلامية يشكل اولوية بالنسبة لزيمبابوي.

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