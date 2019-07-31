سوريا تدعو الشركات الإيرانية للمساهمة في إعادة إعمارها

وأفادت الشركة الإيرانية المساهمة للمعارض الدولية، ان عدنان حسن محمود أعلن خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع المدير العام لهذه الشركة "بهمن حسين زاده"، عن إقامة معرض دمشق الدولي في نسخته الواحدة والستين في المستقبل القريب.

وقال السفير السوري، انه تم توفير إمكانيات خاصة لتعزيز حضور الشركات الإيرانية في سوريا ونقل تجاربها القيمة الى الشركات السورية.

وفيما أشار الى الحظر الجائر المفروض على إيران، أضاف السفير السوري، "ان هذا الموضوع أتاح المزيد من الفرص لسوريا وإيران"؛ مبينا ان الشركات الإيرانية تستطيع الإستفادة من الفرص المتوفرة للإستثمار في مختلف المجالات في سوريا.

من جانبه، أشار حسين زاده الى تزامن هذا اللقاء مع المعرض التاسع عشر لصناعة البناء؛ قائلا، "ان الشركات المتواجدة حاليا في هذا المعرض، ستكون في سوريا في ديسمبر المقبل وستتنافس في معرض للمشاركة في إعادة إعمار هذا البلد".

كما دعا المدير العام للشركة الإيرانية المساهمة للمعارض الدولية، كافة شركات القطاع الخاص للحضور في معرض دمشق الدولي.

إنتهى**أ م د