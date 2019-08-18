اهلا بكم في مملكة الغيوم

من اجل مشاهدة الغيوم ولمدة ساعات وعن قرب لسنا بحاجة للطيران في السماء. يمكن ان نشاهد الغيوم فوق الارض الصلبة!. ان منطقة الغيوم هي النقطة التي تفصل الناحية الجافة من ايران عن الناحية المرطوبة وتشكل حدود مدينتي سمنان وکلستان الايرانيتين.

وهي ضمن اكثر غابات ايران قدماً وجمالاً، حيث تزخر بأنواع النباتات والحيوانات النادرة؛ مما حوّل هذه الغابة الى إحدى أجمل مناطق الجذب السياحي الطبيعية في ايران.

وتبلغ مساحة هذه الغابة 35 ألف هكتار؛ وهي امتداد للغابات الخضراء في شمال ايران وجاءت تسمية هذه الغابة بـ «غابة الغيوم» بسبب وقوعها في منطقة تغطيها اكثر الايام الكتل السحابية.

وتعتبر هذه المنطقة من المناطق القليلة التی تكون فيها سلسلة جبال البرز اقل عرضا وتكون تقريبا متشكلة من عنقود واحد. لذلك تحبس الغيوم المعلقة خلف الجدار وتتحرك من خلال الشقوق الموجودة في الجدار نحو الجنوب ولهذا السبب في الفترة الزمنية الممتدة من بعد الظهر الى منتصف الليل وعند برود الجو تنزل الغيوم بحيث نشاهد ان الغابة قائمة فوق الغيوم. في تلك اللحظة يمكنكم الاطمئنان انكم واقفون فوق الغيوم واذا تحركتم قليلا نحو الاعلى يمكنكم مشاهدة السماء فوق الغيوم. لهذا السبب اطلق عليها غابة الغيوم.

في هذه الغابة، تقترب الغيوم من الأشجار والأعشاب الى درجة يظن المرء ان الغابة تعلو السحب راكبة، ويمكن التجوال فيما بينها؛ مما جعل عدداً كبيراً من السياح يعدّون هذه الغابة في عداد أجمل المناظر والجاذبيات الطبيعية في ايران.

وغابة الغيوم تعود الى الغابات الهيركانية التي هي بدورها من بقايا المرحلة الثالثة للجيولوجيا.

كما أن وقوع الغابة في ارتفاع عال من سطح البحر وانخفاض درجة الحرارة فيها في فصل الصيف ووجود عيون ماء متعددة وكذلك تنوع الأشجار، من الميزات التي تخصّ غابة الغيوم.

جدير بالذكر ان غابة الغيوم تحتلّ اهمية خاصة للعالم، وذلك للأسباب التالية:

1- جزء من هذه الغابة يعود الى الغابات الهيركانية القديمة، حيث تحظى بعقاقير فريدة من نوعها.

2- الغابة هذه تكون الحدّ الفاصل فيمابين النظامين البيئيين بالمنطقة اي منطقة شبه صحراوية ومنطقة غابات، حيث تطالعنا في غابات هذه المنطقة أشجار ذات أوراق على شكل الأبرة الى جانب اشجار ذات أوراق عريضة؛ الأمر الذي له تأثيره على حياة أنواع الحيوانات في الغابة.

3- هذه الغابة لها جغرافيا تخصّها، حيث تقع منطقتان مختلفتان الى جانب بعضهما البعض: منطقة ذات ارتفاع عال وأخرى ذات ارتفاع أقلّ؛ ناهيك عن تشكيل كتل سحابية عدّة؛ مما جعلها ظاهرة فريدة من نوعها في العالم.

تقع غابة الغيوم في منطقة تقل فيها نسبة سماكة جبال البرز، حيث تشقّ الغيوم العالقة في خلف الجبال طريقها وسط الوديان، متجهة نحو الجنوب. ويعيش في تلك الغابات الكثير من الحيوانات والتي يزيدها جمالا ومن تلك الحيوانات يمكن ذكر الدب البني والذئب والفهد والخنزير البري والارنب والماعز والحمام والصقر و..

ويقوم سنويا الكثير من السائحين بزيارة المنطقة التي تتميز بانخفاض درجات الحرارة فيها في فصل الصيف وكذلك وجود المياه المتدفقة من الجبال والغابات الكبيرة .

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