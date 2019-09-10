آية الله خاتمي يصف التفاوض مع اميركا بـ "السم الزعاف"

وفي كلمته التي القاها مساء الاثنين في مسجد "الامام الخميني (رض)" في اصفهان (وسط ايران) قال آية الله خاتمي، ان الحمية الدينية في ساحة السياسة الخارجية تقتضي من المسؤولين قطع الامل من الاجنبي.

ووصف اميركا بان المثال لنكث العهد والدناءة واضاف، بطبيعة الحال هنالك البعض مازالوا يعقدون الامل على اوروبا ونحن لا نقول لا تتفاوضوا معهم الا ان اميركا واوروبا هما وجهان لعملة واحدة وان مجاملاتهم الاخيرة هي حول مصالحهم لانهم يشعرون بانهم لو فقدوا ايران ستتضرر مصالحهم ودون ذلك فانهم لا يتركون اميركا لدعم ايران ابدا.

واعتبر لائحة الانضمام الى "FATIF" (مجموعة العمل المالي الدولية) بانها استعمارية الطابع وقال، ان مجلس صيانة الدستور اخذ اكثر من 20 اشكالية قانونية وشرعية عليها حيث ان جميع عائدات ونفقات البلاد تكون تحت مراقبة الاجانب ولله الحمد ان غالبية اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام على علم بمشاكلها.

انتهى ** 2342