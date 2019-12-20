الامين العام للجهاد الاسلامي: سنرد على كل عدوان صهيوني موحدين

وأضاف في كلمة له عبر الفيديو خلال حفل تكريم لعدد من الشهداء الفلسطينين بغزة :" إنَّنا سنرد على كل عدوان موحدين إن شاء اللهُ، ولن يمر أي عدوانٍ من دون ردٍّ . وهذا ما توافقنا عليه مع الإخوة في حماس وقوى المقاومة".

وأكد ان حركته مستمرة في طريق الجهاد والمقاومة، مهما كانت التحديات، ومهما كانت التضحيات مؤكدا على وحدة قوى المقاومة في مواجهة العدوانِ،" لنكمل معًا مسيرتنا نحو فلسطين".

وأشار الى أن الشعب الفلسطيني لديه خيارات عديدة بعيدًا عن الذل والانكسار، وعن وصفات الاستسلام والاستجداء السياسي والتراجعات...

وأوضح ان رسالة المقاومة واضحة وقوية؛ ليس الشعب الفلسطينيّ الذي يرضى بما تفرضه موازين القوى، فهي كانت مختلةً، وستبقى كذلك إلى أن يشاء اللهُ... ولكنَّها صيحة الواجب الذي يتجاوز الإمكان، الواجب الذي يخلق وقائع جديدةً، ويخلق معادلاتٍ جديدةً؛ فكانت صيحة الفجر، وكان الشهداء الذين يروون على مدى التاريخ شجرة الحرية...

انتهى*387*