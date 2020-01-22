540 أسيرا في سجون الاحتلال يقضون أحكاما بالسجن المؤبد

وأضاف في تصريح وصل مراسلنا: أنه وحسب تقرير ادارة السجون الإسرائيلية والذي يرصد كافة المعطيات الإحصائية ذات العلاقة حتى 31 كانون أول/ديسمبر2019، فان ما مجموعه 2922 اسيرا، من بين اجمالي الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يقارب عددهم خمسة آلاف، قد صدر بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، بينهم 61 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 عاماً.

وتابع: بالإضافة إلى الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد والذين بلغ عددهم 540 أسيرا، فانه يوجد 497 أسيرا كان قد صدر بحقهم أحكاماً بالسجن الفعلي لأكثر من عشرين سنة وأقل من مؤبد، و 338 أسيرا يقضون احكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة.

واضاف فروانة: كما ويوجد من بين الأسرى المحكومين 201 اسيرا يقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 10-15 سنة ، و362 اسيرا صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 5-10 سنوات.

وأوضح فروانة أنه وحسب ما ورد في تقرير ادارة السجون الإسرائيلية، فان 984 أسيرا من بين إجمالي الأسرى المحكومين يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لفترات مختلفة تقل عن الخمس سنوات.

وفي ختام تقريره أكد فروانة على أن القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم والقهر، وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن المحاكم الإسرائيلية لم تكن يوما نزيهة وعادلة وهي أداة من أدوات الاحتلال وأحكامها تعسفية وقاسية، كما ولا يجوز لها محاكمة مواطنين فلسطينيين يقاومون المحتل، فهذه المقاومة وسيلة مشروعة، أجازتها كافة المواثيق والأعراف الدولية، وتندرج في سياق مسيرة كفاحية طويلة يخوضها الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.

انتهى** 387** 1453

