١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٣:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83671477
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قائد القوة البرية: على اميركا الخشية من انتقام قاس من قبل الشعب الايراني

قائد القوة البرية: على اميركا الخشية من انتقام قاس من قبل الشعب الايراني

طهران / 12 شباط / فبراير /ارنا- اكد قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري بان مطلب الشعب الايراني هو خروج اميركا من المنطقة وان لم تفعل ذلك فعليها ان تنتظر منه انتقاما قاسيا.

وقال العميد حيدري في تصريح له الثلاثاء خلال مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، نحن جميعا وتاسيا بقائد الثورة الاسلامية نقف امام اميركا ومستعدون لاخذ انتقام قاس منها.

واضاف، ان البعض يتصور خطأ باننا اخذنا انتقاما قاسيا من اميركا بعمليات محدودة (ردا على استشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني).. هذا الانتقام من ادعياء الحرية لم ينته بعد، وفي حال لم يستجيبوا لمطلب الشعب الايراني فعليهم ان ينتظروا ردا قاسيا منه.

واكد العميد حيدري، انه على الاميركيين احترام ارادة الشعب الايراني ودون ذلك سيطالهم هذا الانتقام.

انتهى ** 2342  

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