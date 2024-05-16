سفير ايران لدى الامم المتحدة: موقفنا الحيادي في الصراع الاوكراني لم يتغير

واضاف ايرواني في رسالة وجهها الى الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي ان المزاعم التي لا اساس لها لممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بخصوص استخدام المسيرات الايرانية في الاشتباكات في اوكرانيا والتي طرحت خلال الاجتماع الاخير لمجلس الامن بشان اوكرانيا في 14 مايو 2024 بعنوان "حفظ السلام والامن في اوكرانيا" مرفوضة جملة وتفصيلا.

وتابع انه على النقيض من هذه المزاعم الخاوية، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت منذ بداية الصراع في اوكرانيا موقفا محايدا وان هذا الموقف المبدئي ظل من دون تغيير. لذلك فان اي مزاعم بشان تدخل الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيع وتصدير او نقل السلاح بخلاف التزاماتها الدولية، هي لا اساس لها ومرفوضة جملة وتفصيلا.

واكد سفير ايران لدى المنظمة الدولية ان ايران تؤكد مرة اخرى التزامها الثابت بالقانون الانساني الدولي.

واكد: اود ان ارفض رفضا باتا المزاعم المماثلة والارجاعات غير الملائمة ضد بلادي والتي وردت في بيانات ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وسويسرا خلال الاجتماع التوجيهي الحر لمجلس الامن حول اوكرانيا.

ودعا الرئيس الدوري لمجلس الامن، لاعتماد هذه الرسالة وثيقة لمجلس الامن.