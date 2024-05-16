ممثل حماس في ايران: جميع منافقي العالم، يلوذون اليوم بالصمت

واضاف هادي قدومي وهو يتحدث امام "اجتماع غزة الطلابي" باصفهان ان اخفاقات الكيان الصهيوني امام جبهة المقاومة قد ثبتت اليوم ولذلك ومن منطلق الياس والاحباط لجا الى سلاح التجويع والتعطيش لكنه لم ينجح في هذا حتى.

واوضح ان الرواية الامريكية والاسرائيلية عن فلسطين وحرب غزة قد فشلت ونرى ان طلبة ارجاء العالم اصبحوا يدافعون عن فلسطين.

واكد ان يوم السابع من اكتوبر كان يوم زوال الكيان الاسرائيلي القاتل للاطفال وان هذا اليوم بلا شك، هو مرحلة من حركة طوفان الاقصى الكبرى.

ومضى قدومي يقول ان خسائر كبيرة تكبدها الكيان الصهيوني الغاصب بعد عملية السابع من اكتوبر في الابعاد الاقتصادية والعسكرية وحسب رؤية الخبراء العسكريين، فان الضغط الذي يمارسه حزب الله خلال هذه الفترة على اسرائيل، كان كبيرا جدا وجديرا بالاهتمام من الناحية العسكرية.

واكد ممثل حماس في جانب اخر ان عملية الوعد الصادق غيرت معادلات الحرب ضد الصهاينة معتبرا ان هذه الحركة كانت انجازا كبيرا نشهد الان نتائجها الايجابية.