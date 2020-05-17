الخیام؛ الشاعر الایرانی ذاع صيته عالميا

وكان اسمه غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام النیسابوری من موالید 427 هجری فی قریة كدكن من توابع نیسابور وتوفی فیها عام 510 هجریة. ان غِیاث الدین المعروف باسم عمر الخیام (1048-1131 م)- عالم ریاضیات وفلكی وفیلسوف وشاعر مسلم فارسی،هو من شعراء القرن الحادی عشر المیلادی وباشعاره القلیلة ( مجموعته مؤلفة من 200 رباعی) له شهرة عالمیة منقطعة النظیر.

وقد اتسعت اهتماماته لتشمل الموسیقي وعلم المیكانیكا والجغرافیا. وُلِد وتوفی فی مدینة نیسابور بإیران، وهناك قام بتدریس النظریات الفلسفیة لابن سینا وغیرها من فروع المعرفة.

اشتهر الخیام بعمله الرباعیات ، وهو عبارة عن مقاطع شعریة یتكون كل منها من بیتین شعریین وله جزآن. یُشتَق مصطلح 'رباعیات' من الأصل العربی لكلمة 'أربعة'. تُعْرَض هنا مجموعة من رباعیات الخیام التی ظل تفسیرها قضیة قائمة. فبینما یري البعض هذا العمل نداءاً للاستمتاع بالحیاة والاحتفال بها، ینظر له آخرون من منظور صوفی.

هو حكیم وفیلسوف و ریاضی و منجم و شاعر رباعیات فی العهد السلجوقی وان مكانته العلمیة افضل من مكانته الادبیة ولكن بفضل رباعیاته اكتسب شهرة عالمیة.

شاعر کبیر وعالم الریاضیات

رغم شهرة الخیام بكونه شاعراً، فقد كان من علماء الریاضیات فی عصره، واشتهر بالجبر، واشتغل فی تحدید التقویم السنوی للسلطان ملكشاه، والذی صار التقویم الفارسی المتبع إلي الیوم.

وهو أوّل من اخترع طریقة حساب المثلثات ومعادلات جبریة من الدرجة الثالثة بواسطة قطع الـمخروط، وهو أول من أستخدم الكلمة العربیة 'شیء'، التي رسمت فی الكتب العلمیة الإسبانیة (Xay)، ومالبثت أن استبدلت بالتدریج بالحرف الأول منها ' x '، الذی أصبح رمزاً عالمیاً للعدد المجهول، وقد وضع الخیام تقویما سنویاً بالغ الدقة، وقد تولي الرصد فی مرصد أصفهان.

ترجع شهرته إلي عمله فی الریاضیات، حیث حلَّ معادلات الدرجة الثانیة بطرق هندسیة وجبریة. كما نظم المعادلات، وحاول حلها كلها، ووصل إلي حلول هندسیة جزئیة لمعظمها.

وقد بحث فی نظریة ذات الحدین، عندما یكون الأس صحیحاً موجباً، ووضع طرقاً لإیجاد الكثافة النوعیة. ولم ینبغ الخیام فی الریاضیات فحسب، بل برع أیضاً فی الفلك. وقد طلب منه السلطان 'ملكشاه' سنة ٤٦7هـ/107٤م مساعدته فی تعدیل التقویم الفارسی القدیم. ویقول: 'سارطون'، إن تقویم الخیام كان أدق من التقویم الجریجوری



الخیام فی الموسیقي

كان لخیام تاثیرا ممیزا فی الموسیقي الغربیة حیث قام الموسیقار البریطانی 'غرینویل بن تك' بانتاج البومه الموسیقي بدایة القرن العشرین تحت عنوان 'عمر الخیام' . الموسیقار الارمنی ' الن هوهانس' اقتبس معزوفاته من رباعیات عمر الخیام والفرنسی ' ادموند دولاك' هو الاخر شهرته مدینة لرباعیات عمر الخیام.

قام الاتحاد الدولی للمنجمین IAU بتسمیة ثقب فضائی یبعد ملیارات السنین الضوئیة عن الارض باسمه وذلك فی العام 1980 تثمنیا لخدمات خیام فی عالم التنجیم.

نصبت العدید من التماثیل له فی الكثیر من مدن العالم ومنها موسكو ومدرید و نیویورك و فینا و بوخارست و استاراخان الروسیة و ارمنیا والبوسنة.



ترجمة رباعیات الخیام الی مختلف اللغات فی العالم

الرباعیات، هی عبارة عن مقطعات من أربعة أشطار، الشطر الثالث مطلق بینما الثلاثة الأخري مقیدة، وهی تعرف بإسم الدوبیتی بالفارسیة، وقد ألفها بالفارسیة، رغم أنه كان یستطیع أن یصوغها بالعربیة. كان فی أوقات فراغه یتغني برباعیات فی خلوته، وقد نشرها عنه من سمعها من أصدقائه، وبعد عدة ترجمات وصلت لنا كما نعرفها الآن.

ویري البعض أنها لاتنادي إلي التمتع بالحیاة والدعوة إلي الرضا أكثر من الدعوة إلي التهكم والیأس، وهذه وجهة نظر بعض من الناس، وقد یكون السبب فی ذلك كثرة الترجمات التي تعرضت لها.

تم ترجمة رباعیاته الي الكثیر من لغات العالم ومنها الانجلیزیة والفرنسیة والالمانیة والروسیة والاسبانیة و التركیة و العربیة وغیرها وان اكثر ترجمة للاشعار الفارسیة هی للشاعر خیام وهناك اكثر من 80 ترجمة باللغة العربیة لرباعیاته .

ان اشعار خیام وبعد اكثر من ثمانیة قرون علي وفاته لازالت موجودة وبقوة فی الغرب بحیث یمكن اعتباره كأفضل شاعر ادبی عرفه العالم علي الاطلاق بحیث كتب المؤلف البریطانی المرموق ' رابرت غریوز' (ان الشعر الفارسی من افضل الاشعار عالمیا) .

ان خیام متواجد عالمیا فی السینما والفن و الموسیقي والرسم وان العدید من عواصم العالم قامت بتسمیة اماكنها التاریخیة والفنیة باسم هذا الشاعر المبدع .

ان استخدام اشعار خیام فی هولیود یرجع الي تاسیسها سینمائیا ومنها فلم(Duel in the Sun) المقتبس من احدي اشعاره ویعود تاریخ انتاج الفلم للعام 1942 . وفلما اخر فی العام 1956 حول مجریات حیاة الشاعر عمر الخیام للمخرج الالمانی' ویلیام دیترله'. والعدید من الافلام الاخري لافضل مخرجی العالم.

ومن رباعیاته ما یدعو إلي الاصلاح الاجتماعی، وتقویم النفس البشریه حیث یقول:

صاحب من الناس كبار العقول

واترك الجهال اهل الفضول

واشرب نقیع السمِّ من عاقلِ

واسكب علي الارض دواء الجَهول

ومن الرباعیات ذات الدلالي إلي اتجاهه الدینی ایضا تلك التی ینشدها قائلاً:

إن لم اكن اخلصت فی طاعتك

فإنی اطمع فی رحمتك

وإنما یشفع لی أننی

قد عشت لاأشرك فی وحدتك

انتهی**1110