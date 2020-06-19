ظريف ينصح الترويكا الأوروبية ألا تكون شريكا لأعداء الإتفاق النووي

وأضاف ظريف في تغريدة له: "على الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) ألا تشارك أعداء الإتفاق النووي جريمتهم بعد أن فشلت في العمل بواجباتها في اطار الإتفاق النووي".

وذكر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه ليس لدينا ما نخفيه، مضيفا أن معظم عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في السنوات الخمس الاخيرة من تاريخها قد أجريت في إيران.

وشدد ظريف، على أن "الحل المقبول ممكن، لكن القرار الذي قد يصدر سيدمر الحل".

انتهى**أ م د