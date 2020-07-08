استشهاد اسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

وكان قد اعتقل الغرابلي بتاريخ 11-7-1994 وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد (مدى الحياة). بعد قضاء نحو (26) سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الاهمال الطبي.

واستشهد الاسير داخل مشفى كابلان الذي نقل اليه اول امس.

وقرر الاسرى اغلاق كافة الاقسام حدادا على روح الاسير واحتجاجا على سياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها ادارة السجون.

ويرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى (224) شهيدا. وأن من بينهم (73) أسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب، و(69) أسيرا استشهدوا بسبب الاهمال الطبي، و(75) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) أخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن.

هذا بالإضافة الى مئات آخرين من الاسرى المحررين الذين توفوا بعد تحررهم من السجون الإسرائيلية متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء التعذيب والاهمال الطبي المتعمد.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها اكثر من ستة الاف معتقل فلسطيني نحو 500 منهم محكومين بالسجن المؤبد.

انتهى** 387** 1453