٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٥٧ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83897406
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الهلال الاحمر الايراني

ارسال شحنة من المساعدات الدوائية والطبية والغذائية الى لبنان

ارسال شحنة من المساعدات الدوائية والطبية والغذائية الى لبنان

طهران / 5 اب/ اغسطس/ ارنا – اعلن الناطق الرسمي بأسم جمعية الهلال الاحمر الايراني " محمد نصيري " عن ارسال شحنة من المساعدات الانسانية الى لبنان بعد حادث مرفأ بيروت.

وقال نصيري اليوم الاربعاء لارنا ان الشحنة المرسلة الى لبنان شملت 2000 سلعة غذائية بوزن 9 اطنان وكذلك ادوية ومعدات طبية لتوزيعها على المصابين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم امس الثلاثاء .

واضاف نصيري سيتم كذلك ايفاد فريق طبي من 22 شخصا من بينهم اخصائي الجراحة العامة والكسور والتخدير والاطفال والاعصاب وفريق من المضمدين بواسطة رحلة جوية خاصة عصر اليوم الاربعاء لبنان وكذلك سيتم انشاء مستشقى ميداني في بيروت .

يذكر ان وزارة الصحة اللبنانية اعلنت أن انفجار بيروت الذي وقع مساء أمس خلَف ما لايقل عن ثمانين قتيلا وأربعة الاف جريح اضافة الى الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار.

انتهى**م م**

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