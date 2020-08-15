الخارجية الايرانية :على النظام الامريكي الاتعاض من هزائمه المطلقة

وكتب موسوي في تغريدة على صفحته الخاصة بتويتر : ان المجتمع الدولى رفض مرة اخرى وبصوت عال المساعي الامريكية الحثيثة وغيرالمثمرة لتضعيف مكانة مجلس الامن الدولي، مؤكدا على ان النظام الاميركي عليه الاتعاظ من هزائمه المطلقة والكف عن اهدار سمعته في الامم المتحدة تجنبا للمزيد من العزلة.

ومنيت اميركا بفشل ذريع امس الجمعة في مجلس الامن الدولي في محاولة رامية لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران الذي ينتهي في اكتوبر القادم.

وعارضت روسيا والصين مسودة القرار الاميركي، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و 8 أعضاء آخرين عن التصويت.وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، هما الدولتان الوحيدتان بين أعضاء المجلس الـ 15 اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.

وقال تخت روانجي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الجمعة، ان تصويت مجلس الامن يوم الجمعة كشف عزلة اميركا الكاملة، اذ انها كانت تروج لمسالة ان الفيتو هو الذي يمكن ان يحول دون تمرير مشروع القرار الاميركي في حين لم تكن هنالك حاجة الى الفيتو حيث فشل المشروع في الحصول على الاصوات اللازمة.

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