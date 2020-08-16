ظريف: جمهورية آذربيجان دولة مهمة جدا بالنسبة لايران

وخلال مراسم تكريم المتحدث السابق باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قال ظريف اليوم الأحد في تصريحه حول تعيين موسوي سفيراً جديداً لإيران لدى باكو، في ضوء أننا أعلنا أن جيراننا هم أولويتنا الأولى في سياستنا الخارجية، فإن جمهورية أذربيجان تعتبر دولة مهم جدا جدا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وأضاف: لقد كان بإمكان اخينا العزيز السيد موسوي اختيار مهمة أبسط في أوروبا وآسيا، لكنه اختار جمهورية آذربيجان مما يدل على عمق نظرته الاستراتيجية باختاره الدولة الجارة لاداء مهام عمله.

وقال ظريف: انني على ثقة أنه مع الخبرة الجيدة التي نعرفها عن موسوي فقد اعد تمهيدات جيدة لمهمته وزار جميع المحافظات المجاورة وسيكون بالتأكيد أكثر نجاحًا وفخرًا في باكو.

ووصف وزير الخارجية العلاقات اليوم مع جمهورية اذربيجان بانها جيدة جدا وقال، في حين كانت علاقاتنا في بداية مهام الحكومة متوترة للغاية، الا ان لنا اليوم واحدة من أفضل العلاقات وأوثقها مع هذا البلد، وستتعزز هذه العلاقات إن شاء الله تعالى بتدابير السيد موسوي.

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