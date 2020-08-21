سفیر ایران الجديد في جمهورية آذربيجان يؤكد على تطوير العلاقات بين البلدين

وقال موسوي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" فور وصوله الى باكو اليوم الجمعة لتولي مهام عمله كسفير جديد للجمهورية الاسلامية الايرانية في جمهورية آذربيجان: انني اشعر بالكثير من السرور لبدء مهام عملي في الدولة الجارة والصديقة والشقيقة والمسلمة جمهورية آذربيجان.

واشار الى العلاقات والوشائج المشتركة العميقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان والارادة السياسية لكبار مسؤولي البلدين للمزيد من تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية واضاف، ساسعى من اجل توسيع ورفع مستوى العلاقات الثنائية الطيبة جدا الى مستوى اعلى.

واكد السفير الايراني الجديد في باكو بانه سيبذل جهوده لتطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يوزاي العلاقات السياسية الجيدة القائمة بينهما واضاف، هنالك طاقات جيدة لتنمية هذه العلاقات يمكنها ان تصب في اطار المصالح الوطنية للبلدين مستقبلا.

يذكر ان المتحدث السابق باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي تم تعيينه سفيرا كامل الصلاحيات للجمهورية الاسلامية الايرانية في باكو.

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