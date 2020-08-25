عائدات الشركات المعرفية في البلاد بلغت 120 الف مليار تومان

واضاف سورنا ستاري اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته التفقدية للمنتجات التكنولوجية والمعرفية في واحة إيلام للعلوم والتكنولوجيا: أن 5 الاف و300 شركة معرفية مسجلة وتنشط في جميع أنحاء البلاد، مما توفر 300 ألف فرصة عمل.
انتهى** 2344
إيلام / 25 آب/ اغسطس/ إرنا - قال مساعد الشؤون العلمية والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية ورئيس مؤسسة النخبة في البلاد: أن عائدات الشركات المعرفية بلغت 120 الف مليار تومان خلال العام الماضي.
واضاف سورنا ستاري اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته التفقدية للمنتجات التكنولوجية والمعرفية في واحة إيلام للعلوم والتكنولوجيا: أن 5 الاف و300 شركة معرفية مسجلة وتنشط في جميع أنحاء البلاد، مما توفر 300 ألف فرصة عمل.
انتهى** 2344
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