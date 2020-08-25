عائدات الشركات المعرفية في البلاد بلغت 120 الف مليار تومان

موسكو/23 آب/أغسطس/إرنا- إنطلقت فعاليات المعرض العسكري الدولي "أرميا 2020" اليوم الأحد، 23 آب/ أغسطس في مركز المعارض "باتريوت" على بعد 55 كم من العاصمة الروسية موسكو بحضور مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من العديد من الدول بما في ذلك إيران، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.