مساعد رئيس الجمهورية: عودة 1800 من النخب الى البلاد من 200 جامعة عالمية متفوقة

وفي حديثه الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الخارطة العلمية الشاملة للبلاد، قال ستاري: ان ما يبعث على الارتياح ان احصاءات الخروج من البلاد تتجه نحو الانخفاض.

وأضاف: ان المؤسسة الوطنية للنخب، تؤكد على سياسات العودة بالنسبة للخريجين وقد بلغ عدد العائدين منهم 1800 من النخب الايرانية من 200 من افضل الجامعات في العالم جامعة عالمية، كما ان عودة النخب الى البلاد ازدادت بعد أزمة كورونا مقارنة مع ما قبلها.

واوضح انه تم اعداد الاحصائيات المتعلقة بعودة النخب من مختلف الفروع الدراسية ومنها في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الانسانية والقانون والطب وعلم النفس.

وصرح بان عدد النخب في المؤسسة الوطنية للنخب في البلاد يبلغ الان نحو 70 الفا وقال، انه تم الاهتمام في دراسات المؤسسة الوطنية للنخب بمسالة خروج النخب واسباب ذلك.

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