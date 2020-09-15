مساعد رئيس الجمهورية: 41 شركة معرفية ناشطة في البورصة

وفي تصريح له الثلاثاء خلال اجتماع "الاقتصاد المعرفي وقفزة الانتاج في محافظة اذربيجان الشرقية" المنعقد في مدينة تبريز (شمال غرب)، اشار ستاري الى ان قيمة الانشطة الاقتصادية للشركات المعرفية في البلاد خلال العام الماضي بلغت نحو 130 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الحكومي المدعوم) وقال، هنالك في الوقت الحاضر 41 شركة معرفية ناشطة في البورصة بالبلاد.

واشار الى ان عدد الاساتذة في جامعات محافظة اذربيجان الشرقية يبلغ اكثر من 5 الاف وعدد الطلبة الجامعيين فيها اكثر من 107 الاف، معتبرا هذا الامر طاقة كبيرة جدا يجب ان تدخل الاقتصاد.

انتهى ** 2342