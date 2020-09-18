١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84044463
٠ Persons

سمات

الترويكا الاوروبية: أي قرار او اجراء لاعادة فرض الحظر الاممي على ايران سيكون بلا أي اثر قانوني

الترويكا الاوروبية: أي قرار او اجراء لاعادة فرض الحظر الاممي على ايران سيكون بلا أي اثر قانوني

طهران / 19 ايلول / سبتمبر /ارنا- أبلغت الترويكا الاوروبية المؤلفة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 ايلول /سبتمبر.

وافادت وكالة "رويترز" انه في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ”سيكون بلا أي أثر قانوني“.

يذكر ان اميركا وبعد فشلها في محاولة تمديد الحظر التسليحي ضد ايران تحاول تفعيل آلية الزناد (العودة التلقائية للحظر الذي كان مفروضا على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل منظمة الامم المتحدة وتم الغاؤه بعد توقيع الاتفاق النووي).

وكان وزير الخارجية الاميركي قد قدم الشهر الماضي رسالة الى مجلس الامن الدولي مطالبا بتفعيل آلية الزناد ويدعي بان الحظر الاممي سيعود ضد ايران بعد 20 سبتمبر، الا ان الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا اضافة الى روسيا والصين وكذلك رئاسة مجلس الامن تؤكد بان الالية لن يتم تفعيلها لان اميركا لم تعد عضوا مشاركا في الاتفاق النووي بعد خروجها منه.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 1 =